Лавров: американские санкции России «по плечу»

Хоть у России и нет возможности в той же степени ответить на американские санкции по отношению госдолга, эти ограничения Москве и российской экономике по плечу. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, пишет РИА «Новости».

«У нас, по понятным причинам, нет сопоставимых рычагов влияния на Соединенные Штаты такого масштаба, хотя этот масштаб, на самом деле, нашими специалистами оценивается как абсолютно по плечу нашей экономике. Я думаю, так оно и будет», — сказал Лавров.

Министр подчеркнул, что Россия всегда находила и будет находить выход из любых ситуаций.

15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций в отношении России. Санкции введены против 16 организаций и 16 физлиц, якобы связанных с приписываемым РФ вмешательством в американские выборы. США также высылают 10 российских дипломатов. Кроме того, Минфин США запретил компаниям скупать российский госдолг у ЦБ РФ, Минфина и ФНБ.