РФ бессрочно закроет въезд для восьми высокопоставленных чиновников США

В МИД России заявили, что Москва в ближайшее время обнародует список восьми высокопоставленных чиновников и деятелей США, которым на бессрочной основе закроют въезд в РФ. Об этом сказано в заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

Согласно сообщению, на официальном портале министерства скоро будут опубликованы имена восьми действующих и бывших высокопоставленных чиновников и деятелей Соединенных Штатов, которые причастны к разработке и реализации антироссийского курса.

«Им на бессрочной основе закрывается въезд в Российскую Федерацию», — говорится в заявлении.

В МИДе отметили, что это станет «зеркальным ответом» на санкции в отношении российских официальных лиц, которых Вашингтон в марте внес в свой черный список.

До этого сообщалось, что Москва запретит американским дипмиссиям нанимать российских граждан.

Ранее стало известно, что Москва вышлет 10 дипломатов США в ответ на аналогичные действия Вашингтона. 15 апреля Соединенные Штаты объявили о высылке 10 российских дипломатов.

Кроме этого, США ввели санкции против 16 организаций и 16 физлиц, якобы связанных с приписываемым РФ вмешательством в американские выборы. США также высылают 10 российских дипломатов. Также Минфин США запретил компаниям скупать российский госдолг у ЦБ РФ, Минфина и ФНБ.

2 марта стало известно, что США также ввели санкции против России из-за ситуации вокруг Алексея Навального. Минфин США включил в санкционный список семь должностных лиц правительства РФ высокого ранга.