Жириновский назвал способ заставить Украину подавать воду в Крым

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил построить дамбу у истоков Днепра, для того чтобы заставить Украину подавать воду в Крым. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале политика.

«Украину можно быстро заставить подать воду в Крым. Достаточно просто начать строить дамбу у истоков Днепра в Смоленской области», — подчеркнул он.

Кроме того, он отметил, что после таких действий не нужно будет даже ничего перекрывать, так как одного «факта угрозы» будет достаточно для того, чтобы образумить Украину.

Ранее глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что Крым не станет обращаться к Украине с просьбой о помощи в решении проблемы водоснабжения. Однако он добавил, что вопрос возобновления поставок воды в Крым можно рассматривать лишь в том случае, если на полуострове произойдет гуманитарная катастрофа в связи с отсутствием пресной воды.