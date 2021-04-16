Посольство США не получало уведомлений от РФ по дальнейшей работе дипведомств

Американское посольство в Москве не получало официальных уведомлений со стороны России о дальнейшей порядке работы дипломатических ведомств. Об этом заявил посол США в РФ Джон Салливан, пишет ТАСС.

«Мы не получали никакой официальной дипломатической ноты с подробностями действий российских властей в отношении работы дипломатического представительства Соединенных Штатов Америки в России», — сказал он.

Он подчеркнул, что американское посольство в России находится в тесном контакте с Вашингтоном и ведет соответствующие консультации.

Ранее в российском МИДе заявили, что Москва примет меры, чтобы американские дипломатические миссии перестали нанимать административно-технических работников, являющихся гражданами России.

Подчеркивается, что решение принято в соответствии с Венскими конвенциями о дипломатических сношениях и российским законодательством.