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Новости политики

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Посольство США не получало уведомлений от РФ по дальнейшей работе дипведомств

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Американское посольство в Москве не получало официальных уведомлений со стороны России о дальнейшей порядке работы дипломатических ведомств. Об этом заявил посол США в РФ Джон Салливан, пишет ТАСС.

«Мы не получали никакой официальной дипломатической ноты с подробностями действий российских властей в отношении работы дипломатического представительства Соединенных Штатов Америки в России», — сказал он.

Он подчеркнул, что американское посольство в России находится в тесном контакте с Вашингтоном и ведет соответствующие консультации.

Ранее в российском МИДе заявили, что Москва примет меры, чтобы американские дипломатические миссии перестали нанимать административно-технических работников, являющихся гражданами России.

Подчеркивается, что решение принято в соответствии с Венскими конвенциями о дипломатических сношениях и российским законодательством.

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