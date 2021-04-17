США и Япония выступили за мир и стабильность в Тайваньском проливе

Президент США Джозеф Байден и премьер Японии Ёсихидэ Сугой подписали декларацию, согласно которой страны выступают за мир и стабильность в Тайваньском проливе, а также за мирное решение любых конфликтов в этом регионе. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы подчеркиваем важность мира и стабильности во всем Тайваньском проливе, призываем к мирному урегулированию конфликтов в проливе», — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что на Тайвань 13 апреля отправится неофициальная делегация США. в состав делегации войдут экс-сенатор Крис Додд и бывшие первые заместители госсекретаря США Ричард Армитидж и Джеймс Стейнберг.

Делегация провела встречу с представителями местных властей. Саму поездку в Белом доме назвали продолжением «традиции администраций отправлять на Тайвань высокие неофициальные делегации».