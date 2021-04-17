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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко

Матвиенко сообщила, что Россия выступает за сотрудничество с Сирией

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Спикер СФ Валентина Матвиенко поздравила сирийских коллег с национальным праздником — Днем эвакуации. По ее словам, РФ выступает за дальнейшее развитие российско-сирийского сотрудничества, передает РИА Новости.

Матвиенко обратила внимание, что российская сторона поддерживает продвижение политического урегулирования в САР.

«За 75 лет независимости ваша страна прошла непростой исторический путь развития», — уточнялось в сообщении спикера СФ главе Народного совета Сирии Хамуде Юсефу Ас-Саббагу.

Как подчеркнула Матвиенко, Российская Федерация выражает глубокую солидарность с народом Сирии в борьбе за единство родины. Она напомнила, что РФ будет и дальше выступать за продвижение комплексного политического урегулирования на территории Сирии.

По словам спикера Совета Федерации, продолжится работа по восстановлению социально-экономической инфраструктуры Сирии. Также Матвиенко поддержала развитие межпарламентского диалога с сирийскими коллегами.

Ранее Сирия потребовала от США компенсации за политику Вашингтона.

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