СМИ: задержанный ФСБ украинский консул работал в России много лет

Украинский консул Александр Сосонюк, которого ранее в Санкт-Петербурге задержали сотрудники ФСБ, много лет работал в России. На это указывают данные сайта генконсульства Украины в Петербурге, датированные еще октябрем 2012 года, пишет РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала в Петербурге консула генерального консульства Украины Александра Сосонюка. Он подозревается в получении закрытой информации из баз данных правоохранительных органов и ФСБ

В Федеральной службе безопасности уточнили, что в отношении дипломата примут меры по нормам международного права.

В марте текущего года россиянка Галина Довгополая получила 12 лет колонии по обвинению в госизмене (ст. 275 УК РФ). Согласно материалам дела, она передала секретные сведения украинской военной разведке. В суде сообщили, что Довгополая собирала сведения об авиаполке Черноморского флота России. Эти сведения содержали в себе «сроки действия позывных, частот и ключей, индексов радиостанций, ключей к таблицам радиопозывных и таблицам дежурного радиста, и таблицам телефонных, телеграфных, радио- и флажных позывных на мирное время».