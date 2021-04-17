Пашинян: система безопасности Армении основана на армяно-российском союзе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что система безопасности республики основана на армяно-российском стратегическом и военно-политическом союзе, передает РИА «Новости»

По его словам, в настоящее время в стране действует армяно-российская совместная группировка войск и единая система ПВО в кавказском регионе.

«Согласно логике этих соглашений, нападение на Армению будет означать нападение на РФ, и здесь у нас действует единая система безопасности», — подчеркнул Пашинян.

Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов в ходе встречи с начальником генерального штаба Армении Артаком Давтяном заявил, что армянское государство является ключевым союзником России в Закавказье.

В начале апреля Пашинян сообщил, что в Вооруженных силах республики начались «масштабные реформы», которые ведутся «в тесном сотрудничестве с нашими российскими партнерами».