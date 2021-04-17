МИД РФ вызвал временного поверенного в делах Украины из-за инцидента с консулом

Министерство иностранных дел России вызвало временного поверенного в делах Украины Василия Покотило после того, как в утром в субботу, 17 апреля, в Санкт-Петербурге задержали украинского консула. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на посольство Украины в Москве, передает РИА «Новости».

«Мы не приемлем выдвинутые обвинения. Это провокация со стороны российских спецслужб», — сказал неназванный сотрудник посольства.

Ранее в Госдуме заявили, что Украина могла передать США секретные сведения о России.

17 апреля стало известно, что сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Санкт-Петербурге консула генерального консульства Украины Александра Сосонюка. Он подозревается в получении закрытой информации из баз данных правоохранительных органов и ФСБ.

Спикер украинского МИДа Олег Николенко заявил, что Киев подготовит ответ на задержание украинского консула Александра Сосонюка в Санкт-Петербурге.