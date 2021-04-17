Кравчук выдвинул России условие для компромисса по Донбассу

Глава киевской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Украина пойдет на компромисс с Россией лишь при одном условии, — если Москва объявил о прекращении «оккупации» украинских территорий, передает РИА «Новости».

Экс-президент Украины также потребовал, чтобы Россия «возродила Донбасс».

Ранее сообщалось, что главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак призвал не сеять панику в связи с нахождением российской армии у украинской границы.

Обстановка в Донбассе обострилась в феврале текущего года. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что Украина готова к полномасштабным боевым действиям в Донбассе, отметив, что об этом свидетельствует большое количество боевой техники и солдат, которое Киев в последнее время стягивает к линии соприкосновения.

Министерство иностранных дел Украины, в свою очередь, подчеркнуло, что Киев не планирует наступательных действий в Донбассе и рассчитывает урегулировать ситуацию мирным путем.

Полный запрет на ведение огня вступил в силу в Донбассе 27 июля 2020 года. Сторонам конфликта нельзя использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения, размещать вооружение в населенных пунктах. Кроме того, запрещается совершение наступательных и разведывательно-диверсионных действий.