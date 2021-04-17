Лукашенко сообщил о готовившемся спецслужбами США покушении на него и его детей

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что была задержана готовившая покушение на него и его детей группа, к которой причастны спецслужбы США. Кадры с его выступлением опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

Журналисты спросили белорусского лидера, возможно ли участие других государств в событиях в Белоруссии. Он ответил, что не стал говорить об этом, потому что это напрямую касалось его и детей.

«Я часто говорил: нас будут качать, это вдолгую, они от нас не отстанут, мы еще многого не знаем. Сейчас мы знаем больше, но не знаем все. Но я предполагал», — сказал политик.

По словам Лукашенко, «они» взялись за детей, что недопустимо.

«Они взялись за детей. В планах захват ребенка одного, второго, как получится. Посадим в погреб. Кстати, в Гомельской области погреб подготовили», — сказал политик.

Президент заметил, что группа была задержана, ее участники рассказали, как должны была быть проведена операция. После этого была обнаружена явная работ спецслужб.

«Скорее всего, Центрального разведывательного управления, ФБР, не знаю, кто там из американцев работал», — заключил Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал соотечественникам «нормально питаться», чтобы бороться с коронавирусом и другими инфекциями.