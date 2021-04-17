Лукашенко: Путин обсуждал с Байденом подготовку покушения спецслужбами США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что российский лидер Владимир Путин во время беседы с американским коллегой Джо Байденом затрагивал вопрос о том, что американские спецслужбы готовят покушение на главу белорусского государства и его семью. Об этом пишет РИА «Новости».

«Я благодарен Путину: когда он разговаривал с Байденом, он задал ему этот вопрос – бульканье и ни одного ответа», — сказал Лукашенко.

По его словам, Путин рассказал это во время телефонного разговора после возвращения из Баку.

Ранее Лукашенко заявил, что была задержана готовившая покушение на него и его детей группа, к которой причастны спецслужбы США.

После этого ФСБ сообщила, что ее сотрудники задержали двух человек, готовивших военный переворот в Белоруссии и устранение президента республики Александра Лукашенко.

Как рассказали в центре, ФСБ совместно с Комитетом государственной безопасности Белоруссии провела спецоперацию, в результате которой была пресечена противоправная деятельность двух человек. Речь идет об имеющем двойное гражданство США и Белоруссии Юрии Зянковиче и белорусском гражданине Александре Федуте.