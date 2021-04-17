Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Новости политики

close

Чехия высылает 18 российских дипломатов

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Власти Чехии решили выслать 18 российских дипломатов. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на российскую дипмиссию в Праге.

«Да, чешская сторона нас уведомила. Посла вызывают сегодня в МИД Чехии», — сказали в посольстве.

Как заявляют европейские СМИ, высылаемые дипломаты на самом деле были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Власти приняли решение, когда выяснили, что российские спецслужбы были причастны ко взрыву на складе боеприпасов в Чехии в 2014 году, когда погибли два человека.

Ранее Министерство иностранных дел Украины сообщило, что старший дипломат посольства РФ в Киеве должен покинуть страну в течение трех дней.

Подчеркивается, что эта мера является ответным шагом на задержание украинского консула в Санкт-Петербурге.

Кроме того, в МИДе выразили решительный протест на задержание украинского дипломата. В ведомстве назвали арест «неправомерным». Также украинское министерство «полностью исключило» обвинения, которые были предъявлены работнику.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.