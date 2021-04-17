Die Zeit: Байден выбрал «третий путь» в отношениях с РФ

Журналист Михаэль Туманн в своей статье, опубликованной в немецкой газете Die Zeit, предположил, что президент США Джо Байден выбрал «третий путь» в отношении России.

По его словам, американский лидер одновременно стремится к диалогу с Москвой, но вместе с тем ужесточает санкции в отношении нее.

Автор напомнил, что в начале этой недели глава Белого дома позвонил президенту России Владимиру Путину и предложил провести саммит на нейтральной территории. Туман считает, что в связи с этим появилось ощущение разрядки в отношениях между двумя странами. Однако уже в четверг, 15 апреля, Соединенные Штаты ввели санкции против Москвы, а также объявили о высылке 10 российских дипломатов.

Как указал эксперт, эти ограничительные меры достаточно болезненные, но не разрушительные, поскольку РФ в меньшей степени зависит от продажи гособлигаций за границу, в отличие от многих стран Запада.

Журналист выразил уверенность, что с санкциями Байден «демонстрирует явный отказ» от предыдущего президента США Дональда Трампа, «но не от себя самого и своего предложения поговорить». Он также считает, что новыми санкциями политик показывает, что подразумевает под «жесткими отношениями с Россией», но при этом не отзывает предложение о встрече с Путиным.

«Таким образом, Байден указывает возможный третий путь в отношениях с Россией», — говорится в публикации.

15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций в отношении России. Санкции введены против 16 организаций и 16 физлиц, якобы связанных с приписываемым РФ вмешательством в американские выборы. США также высылают 10 российских дипломатов. Кроме того, Минфин США запретил компаниям скупать российский госдолг у ЦБ РФ, Минфина и ФНБ.