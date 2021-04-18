США и Китай готовы к совместной работе по защите климата

Государственный департамент США заявил о том, что Китай и Соединенные штаты готовы бороться с климатическими изменениями и реализовывать выполнение положений Парижского соглашения по климату, передает Reuters.

«США и Китай привержены сотрудничеству друг с другом и с остальными странами в преодолении климатического кризиса, который необходимо урегулировать со всей серьезностью и безотлагательностью. США и Китай твердо привержены совместной работе и сотрудничеству с другими сторонами в деле реализации Парижского соглашения», — указано в тексте совместного заявления спецпосланника американского президента по климату Джона Керри с китайским коллегой Се Чжэньхуа.

Главной целью сотрудничества США и Китая названо снижение темпов роста общемировой температуры менее 2 градусов. Также, к намеченной на ноябрь 2021 года 26-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая пройдет в шотландском Глазго, стороны планируют выработать стратегию по нулевым выбросам в атмосферу.

«США и Китай в краткосрочной перспективе примут меры для дальнейшего урегулирования климатического кризиса. Стороны намерены разработать к конференции в Глазго свои долгосрочные стратегии, направленные на достижение нулевого уровня выбросов», — указано в совместном заявлении.

Встреча представителей США и Китая проходила в Шанхае.

Ранее стало известно, что Белый дом не планирует двусторонние переговоры в рамках саммита по климату.