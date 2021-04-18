Посол Украины в ФРГ попросил помочь с присоединением к НАТО

Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал политическое руководство ФРГ добиться вступления Украины в НАТО по причине «исторической ответственности» перед украинским народом, сообщает немецкая газета Welt am Sonntag.

«Германия в особенности, как страна, которая несет особую историческую ответственность за нацистские преступления против украинского народа, должна сыграть ведущую роль, чтобы Украина стала членом НАТО. И как можно скорее, без «но» и «а если»», — заявил Мельник.

По его мнению, решение о принятии Украины в НАТО не будет провокацией по отношению к России.

«Это может для немецких ушей прозвучать как провокация для Путина. Совершенно наоборот: это будет холодный душ, который охладит горячие головы в Кремле», — считает Мельник.

Также украинский посол требует от Германии организации международного бойкота России, судебного преследования политического руководства и полного международного эмбарго.

Ранее Андрей Мельник заявил, что Запад должен помочь Украине вернуть в свое распоряжение ядерное оружие.