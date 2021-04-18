Чехия запустит обсуждение «дела Врбетице» на встрече глав МИД ЕС

Первый вице-премьер Чехии Ян Гамачек заявил, что на министерской встрече ЕС поднимет для обсуждения тему взрыва склада боеприпасов в Чехии в 2014 году. Об этом он пишет у себя в Twitter.

«Я проинформировал наших послов в ЕС и в НАТО, чтобы сообщили о деле Врбетице. В понедельник буду говорить об этом на заседании глав МИД ЕС», — говорится в сообщении.

Ранее власти Чехии решили выслать 18 российских дипломатов. Как заявляют европейские СМИ, высылаемые дипломаты на самом деле были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Власти республики приняли решение, когда выяснили, что российские спецслужбы были причастны ко взрыву на складе боеприпасов в Чехии в 2014 году, когда погибли два человека.

Позже это решение прокомментировали официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и депутат Госдумы Дмитрий Новиков.