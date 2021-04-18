В Совфеде предложили ввести санкции против Чехии из-за высылки дипломатов

Член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил о необходимости ввести санкции в отношении Чехии, передает РИА «Новости».

«Я полагаю, Чехия должна получить отпор в виде очень серьезных для ее экономики, социальной сферы санкций. Какими будут ответные меры, определит правительство», — сказал сенатор.

Он добавил, что на ситуацию с высылкой 18 российских дипломатов необходимо дать жесткий ответ. По мнению Цекова, Прага следует политике, которую навязывают США, при этом в ряде случаев действуя даже более жестко, чем ее европейские партнеры.

Кроме того, сенатор назвал «абсолютно бездоказательными» обвинения в адрес России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице.

Ранее сообщалось, что Чехия запустит обсуждение «дела Врбетице» на встрече глав МИД ЕС.

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. Как заявляют европейские СМИ, высылаемые дипломаты на самом деле были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Власти республики приняли решение о высылке, когда выяснили, что российские спецслужбы были причастны ко взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году.

Позже это решение прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.