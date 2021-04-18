В Сирии назначили дату проведения президентских выборов

Парламент Сирии назначил дату проведения президентских выборов, сообщает телеканал «Аль-Ихбария».

Голосование внутри страны состоится 26 мая. Для сирийцев, находящихся за границей, выборы пройдут на территории дипмиссий 20 мая, с 7.00 до 19.00 по местному времени.

Регистрация кандидатов стартует 19 апреля, заявление для участия в выборах можно будет подать в течение 10 дней.

В настоящее время в Сирии правит Башар Асад, который занимает президентское кресло с 16 июля 2014 года. Согласно конституции, глава государства может занимать пост два срока подряд по семь лет.

Ранее сообщалось, что США не признают легитимность президентских выборов в Сирии.