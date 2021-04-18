Франция ждет от РФ сигналов к деэскалации на Украине

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что страна ожидает от России сигналов к снижению напряженности на востоке Украины. Об этом сообщает ТАСС.

«Необходимо, чтобы российский лидер подал соответствующие сигналы о снижении напряженности в этом регионе», — сказал он.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон считает санкции недостаточным инструментом для воздействия на Россию и уверен, что они должны относиться к целому набору необходимых мер. В связи с этим он призвал определить для России красные линии, за пересечение которых следовало бы вводить ограничения.

До этого канцлер Германии Ангела Меркель, президенты Франции и Украины Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский провели переговоры, по итогам которых призвали Россию отвести войска от границы с Украиной.