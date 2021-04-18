США пригрозили РФ последствиями в случае смерти Навального в колонии

Американская сторона сообщает, что для Российской Федерации будут последствия, если Алексей Навальный умрет в колонии. Об этом рассказал помощник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан, передает CNN.

Как отметил Салливан, американская сторона «сообщила властям РФ о том, что они несут ответственность за все, что происходит с Навальным под стражей, и они будут привлечены к ответственности международным сообществом».

«Что касается конкретных мер, которые мы могли бы принять, мы рассматриваем множество различных возможностей заставить их заплатить, на данном этапе я не буду публично говорить о них, но мы сообщили, что будут последствия, если Навальный умрет», — уточнил помощник 46-го президента США Джо Байдена.

Салливан не пояснил, какие могут быть применены меры со стороны Вашингтона против Москвы. По его словам, конкретные меры воздействия сейчас рассматриваются и их не будут пока называть публично.

2 февраля этого года суд по ходатайству Федеральной службы исполнения наказаний отменил условный срок Навального по делу «Ив Роше» из-за многочисленных нарушений. Условное наказание заменили на 3,5 года реального срока в колонии общего режима с учетом срока домашнего ареста. В настоящий момент Навальный отбывает наказание в исправительной колонии №2 Владимирской области.