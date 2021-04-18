Задержанные по делу о государственном перевороте в Белоруссии дают признательные показания

Задержанные по делу о госперевороте в Белоруссии начали давать признательные показания. Об этом сообщил начальник отдела следственного управления Комитета государственной безопасности Константин Бычек.

По его словам, сейчас идут следственные действия, передает телеканал ОНТ.

«Задержанные лица водворены в следственный изолятор КГБ. Они сотрудничают со следствием, дают признательные показания», — уточнил Бычек.

Он добавил, что уже были подготовлены запросы в компетентные учреждения юстиции иностранных государств, связанные с предоставлением правовой помощи.

До этого в ФСБ раскрыли детали планировавшегося переворота в Белоруссии. Переворот в республике планировалось осуществить в Минске 9 мая во время Парады Победы.



Кроме того, в спецслужбе также отметили, что конечной целью заговорщиков было изменение конституционного строя с упразднением поста президента Александра Лукашенко.