Госдеп США поддержал решение Чехии о высылке российских дипломатов

Американский Госдепартамент поддерживает решение Чехии выслать российских дипломатов, заявил официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс на своей странице в Twitter.

«США поддерживают Чешскую Республику в ее твердом ответе на подрывные действия России на чешской земле», – написал представитель Госдепа.

17 апреля правительство Чехии объявило о решении выслать 18 российских дипломатов. По данным европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием.

В ответ Министерство иностранных дел России объявило персонами нон грата 20 чешских дипломатов, им предписано покинуть Москву до конца дня 19 апреля. Кроме того, российская сторона указала на американский след в высылке дипломатов из Чехии.