В парламенте Эстонии раскритиковали идею запретить въезд россиянам в ЕС

Депутат парламента Эстонии от правящей Центристской партии Игорь Кравченко негативно отреагировал на предложение экс-президента страны Тоомаса Хендрика Ильвеса о введении запрета на въезд россиян в страны Евросоюза. Об этом парламентарий написал в своем аккаунте на Facebook.

По словам Кравченко, Эстонии «катастрофически не везет» с погодой и президентами. Он добавил, что второй параметр корректируется, и предложил упразднить институт президентства в стране.

«И не пришлось бы краснеть после каждой официальной речи, интервью и твитов как нынешних, так и бывших глав государств», — пишет депутат.

Ранее экс-президент Ильвес предложил запретить въезд в Евросоюз всем гражданам России. Он уточнил, что россиянам необходимо заморозить все визы, кроме тех, которые оформляются в связи с экстренными ситуациями в семье. По мнению Ильвеса, Россия представляет опасность для Европы.

Тоомас Хендрик Ильвес занимал пост президента Эстонии с 2006 по 2016 год, до этого был министром иностранных дел. В настоящее время работает в Тартуском университете в области демократии цифрового века.