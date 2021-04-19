В посольстве Чехии собирают вещи после заявления о высылке дипломатов

В посольстве Чехии в Москве идет погрузка имущества 20 чешских дипломатов, сообщает РИА «Новости».

Как пишет агентство, сотрудники носят по территории посольства коробки, возят тележки с деревянными ящиками. На территории увеличивается количество автомобилей, которые въезжают в ворота и паркуются у главного входа. К одному из корпусов подъехал микроавтобус, уточняет агентство.

17 апреля правительство Чехии объявило о решении выслать 18 российских дипломатов. По данным европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в Чехии в 2014 году, в результате которого погибли два человека.

В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что информация властей Чехии о 18 российских дипломатах нужна была для отвлечения внимания от переворота на территории Белоруссии, который готовится Западом.

В воскресенье Россия объявила об ответных мерах на высылку ее дипломатов из Праги. Вызванному в МИД РФ послу Чехии Витезславу Пивоньке сообщили, что 20 сотрудников посольства объявлены персонами нон грата и должны покинуть территорию России в течение 24 часов.