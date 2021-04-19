В МИД Чехии оценили реакцию России на высылку 18 дипломатов

Реакция России на высылку из Чехии 18 сотрудников посольства страны оказалась сильнее, чем предполагалось. С таким заявлением выступил первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек, который также временно исполняет обязанности главы МИД республики, передает ТАСС.

По словам Гамачека, теперь в республике прорабатывают последующие действия в отношении российской стороны.

«Реакция российской стороны оказалась более сильной, чем мы ожидали. Было выслано больше дипломатов», — подчеркнул он.

В скором времени премьер-министр Чехии Андрей Бабиш получит предложения о дальнейших действиях, обратил внимание и.о. главы МИД.

Гамачек озвучил планы после выступления на заседании совета министров Евросоюза.

Бабиш и Гамачек 17 апреля объявили о высылке 18 сотрудников посольства России в Праге. По мнению чешской стороны, дипломаты были «офицерами российских спецслужб СВР и ГРУ».

Российская сторона ответила, объявив 20 работников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.

Ранее сообщалось, что в посольстве Чехии собирают вещи после заявления о высылке дипломатов.