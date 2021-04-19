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Новости политики

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

В Кремле оценили ситуацию с бедностью в России

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал о ситуации в стране с бедностью, и какие меры предпринимают власти. По словам представителя Кремля, на экономику серьезно повлияла пандемия коронавируса.

Песков подчеркнул, что пандемия и последствия ее для экосистемы мировой, в том числе для российской, были неблагоприятными.

«Число бедных увеличилось, увеличилось не так сильно, как могло бы быть. Сработали точечные меры поддержки граждан. Борьба с бедность — один из главных приоритетов правительств», — пояснил Дмитрий Песков.

Ранее Росстат сообщил о снижении уровня бедности в России. В четвертом квартале прошлого года показатель составил 13,5 млн граждан, или 9,2% от общей численности населения.

Кроме того, в Совфеде рассказали, как снизить уровень бедности в России. Председатель комитета СФ по соцполитике Валерий Рязанский уверен, что социальный контракт также поможет решить проблему бедных семей.

При этом сообщалось, что правительство рассматривает новый критерий для определения уровня бедности.

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