Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Новости политики

close

МИД прокомментировал заявления Праги о Петрове и Боширове

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление Праги о том, что российские граждане Александр Петров и Руслан Боширов разыскиваются в связи с расследованием «обстоятельств серьезного преступления».

«В ход идут любые фейки», - цитируют Захарову РИА «Новости»РИА Новости.

Ранее полиция Чехии объявила в розыск Петрова и Боширова, подозреваемых британской стороной в отравлении Скрипалей. На странице полиции в Twitter также размещены их фотографии. При этом в правоохранительных органах Чехии отказались сообщить о возможной связи между розыском Петрова и Боширова - и высылкой из страны 18 российских дипломатов.

В субботу глава МИД Чехии Ян Гамачек сообщил, что из страны высылают 18 сотрудников российской дипломатической миссии, они должны покинуть страну в течение 48 часов.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.