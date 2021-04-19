Еврокомиссия выразила солидарность с Чехией по высылке российских дипломатов

Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер рассказал о реакции ЕК на решение Чехии о высылке российских дипломатов. Об этом сообщает ТАСС.

«Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен полностью солидарна с позицией Чехии», — отметил Мамер во время брифинга.

Он также пояснил, что в настоящий момент утверждения чешской стороны относительно приписываемой России диверсии обсуждаются на видеоконференции глав МИД ЕС, которые серьезно восприняли обвинения Праги.

17 апреля правительство Чехии объявило о решении выслать 18 российских дипломатов. По данным европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в Чехии в 2014 году, в результате которого погибли два человека.

В ответ на это Россия объявила 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.

Первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек высказался, что реакция России на высылку дипломатов из Чехии оказалась сильнее, чем предполагалось.