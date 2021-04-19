Глава МИД заявил, что работа посольства Чехии в Москве парализована

Работа посольства Чехии в Москве оказалась парализована. Это связано с высылкой 20 дипломатов, сообщает ТАСС со ссылкой на первого вице-премьера и главу министерства иностранных дел Чехии Яна Гамачека.

Он уточнил, что когда из посольства высылают 20 дипломатов, а там всего около 30 дипломатов, то это негативно влияет на дальнейшую работу.

«Функционирует только консульский отдел. Политический и экономический отделы закрыты. Мы будем должны заниматься практическими вопросами функционирования посольства», — подчеркнул Гамачек.

Глава МИД уточнил, что принятое решение стало большим ударом для посольства. В дальнейшем в посольство Чехии в российской столице могут перевести дипломатов из генеральных консульств, действующих в других городах страны.

Чешский премьер Андрей Бабиш ранее заявил, что власти подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице. Речь идет об инциденте 2014 года. В результате Гамачек объявил, что из страны вышлют 18 российских дипломатов.

Последовала реакция Москвы после высылки дипломатов из Праги. В частности, послу Чехии Витезславу Пивоньке сообщили о том, что персонами нон грата объявлены 20 сотрудников посольства.

Ранее в Кремле прокомментировали высылку российских дипломатов из Чехии.