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Новости политики

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Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский в Елисейском дворце в Париже, 16 апреля 2021 года Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский в Елисейском дворце в Париже, 16 апреля 2021 года

СМИ рассказали, как Макрон сменил курс разговора при упоминании Зеленским НАТО

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Президент Франции Эммануэль Макрон вежливо сменил тему разговора, когда его украинский коллега Владимир Зеленский перед их переговорами в Париже 16 апреля в очередной раз затронул тему о необходимости Украины вступить в Европейский союз и НАТО. Об этом сообщает газета L.

По данным издания, на встрече французский лидер пытался снизить напряженность между Россией и Украиной, прибегая к дипломатии, но при этом он старался не потерять лицо.

Как отмечается в публикации, «вежливым ответом» Макрона стал уход от вопроса Зеленского, он не стал говорить об этом изначально. Автор статьи считает, что глава Франции понимает, что поддержка вступления Украины в НАТО грозит осложнением отношений Парижа и Москвы.

Позже в администрации Макрона уточнили, что этот «деликатный вопрос» необходимо рассматривать коллективно на саммите Североатлантического альянса в июне 2021 года.

16 апреля Макрон провел встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским. Позже украинский лидер заявлял, что обсудил с Макроном вопрос членства Украины в Евросоюзе и НАТО.

До этого Зеленский заявил, что для Брюсселя «настал момент» пригласить Украину в НАТО и ЕС. Он выразил мнение, что если Евросоюз считает Киев членом европейской семьи, то и действовать он должен соответствующее, то есть пора перейти от разговоров к решению.

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