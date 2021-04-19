Захарова: посольство Чехии больше не сможет нанимать на работу россиян

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что чешское посольство в РФ больше не сможет нанимать на работу российских граждан. Об этом сообщает телеканал «Россия-1».

«Теперь ни у США, ни у Чехии такой возможности — нанимать людей среди граждан нашей страны на работу себе в посольство — нет», — подчеркнула она.

По словам дипломата, условия труда, которые предлагались российским гражданам в американском посольстве, можно назвать элементом вербовочной работы.

«Люди, которые приходят работать как бы по трудовым соглашениям, начинают работать на свое будущее государство. А от качества выполняемой ими работы, в кавычках, зависит, какой статус они в этом своем будущем государстве получат», — пояснила Захарова.

По мнению официального представителя МИД РФ, решение о высылке 18 российских дипломатов, которое приняли в Праге, коснется около 62 человек, учитывая членов семей, из которых 28 — дети.

«Здесь, оказывается, можно вот так, за сутки — двое выслать более 60 человек. Вы представляете, какую работу нужно организовать, чтобы они вернулись на родину, и в том числе на территории Праги. Никому до этого дела нет. Это такое и лицемерие, и такая, в общем-то, подлость», — добавила она.

Ранее бывший президент Чехии Вацлав Клаус заявил, что нынешние власти пытаются запугать население придуманной угрозой с участием России.

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. Согласно данным европейских СМИ, высылаемые дипломаты являлись сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Утверждалось, что российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в Чехии. В результате происшествия погибли 2 человека.

Ответным шагом РФ стало объявление 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.