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Госсекретарь США Энтони Блинкен Госсекретарь США Энтони Блинкен

Госдеп США требует от Белоруссии освободить всех ранее задержанных

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Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен потребовал от белорусских властей немедленно освободить всех ранее «несправедливо задержанных» и заключенных, сообщает Reuters.

Кроме того, руководитель Госдепа заявил о том, что американскому бизнесу и физическим лицам будет наложен запрет на экономическое взаимодействие с белорусскими предприятиями, попавшими под американские санкции.

США также собираются аннулировать белорусские генеральные лицензии из-за массовых нарушений прав человека.

Ранее Госдеп отреагировал на заявления о связи США с попыткой переворота в Белоруссии.

«Мы видели сообщения в государственных СМИ России о предполагаемом заговоре против Александра Лукашенко, а также его непосредственные утверждения об этом в СМИ. Любое предположение о том, что правительство США стояло за этим или было вовлечено в попытку убийства Лукашенко, является абсолютно ложным», — подчеркнул представитель Госдепа.

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