МИД РФ ответил на требование Праги вернуть землю, где находится посольство

В МИД РФ в ответ на требования властей Праги вернуть землю в парке Стромовка, которую занимает на сегодняшний день посольство России в Чехии, заявили, что у чешской стороны есть немалая недвижимость в центре Москвы. Об этом сообщается в официальном канале ведомства в Telegram.

«Если Прага с ее особо ретивыми районными старостами рискнут прибегнуть к иному «инструментарию», напоминаем, что и у чешской стороны также есть немалая недвижимость в районе Тверской улицы российской столицы», — говорится в сообщении.

Кроме того, в министерстве напомнили, что данные земельные участки были выделены СССР в начале 70-х годов на основании действующих советско-чехословацких соглашений.

«Ранее, если у чешской или российской стороны возникали вопросы в сфере недвижимости, включая пользование земельными участками, задействовался механизм соответствующих экспертных консультаций. Инструменты для профессионального и компетентного диалога у нас есть», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее власти города Праги потребовали у МИД РФ вернуть в городское пользование половину гектара парка Стромовка, на территории которого располагается российское посольство.

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. Согласно данным европейских СМИ, высылаемые дипломаты являлись сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Утверждалось, что российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в Чехии. В результате происшествия погибли 2 человека.

Ответным шагом РФ стало объявление 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.