В Грузии власть и оппозиция подписали соглашение

В Грузии представители власти и оппозиции подписали соглашение о выходе из политического кризиса. Об этом пишет РИА «Новости».
Мероприятие прошло в резиденции президента страны в Тбилиси. Договоренности были предложены президентом Евросовета Шарлем Мишелем.
«Это очень важный день, это новое, мирное начало для решения всех вызовов», — сказала президент страны Саломе Зурабишвили.
«Это соглашение под названием «Путь к Грузии» означает, что начинается новая глава, которая продолжится в парламенте и будет основой для развития Грузии», — также приводятся слова посла Евросоюза в Грузии Карла Харцеля.
Политический кризис в Грузии начался, когда большинство оппозиционных партий отказалось от мест в парламенте, заявив о фальсификации выборов.
Ранее офис оппозиционной партии грузинского экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» в городе Гори подвергся нападению.
Согласно сообщению, два человека нанесли повреждения стеклам офиса партии и были задержаны.