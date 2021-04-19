Переговоры в «нормандском формате» закончились безрезультатно

Трехчасовые переговоры политсоветников «нормандского формата» ни к чему не привели. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник в российской делегации.

Как рассказал источник, по инициативе России в первую очередь обсуждался раздел кластеров о соблюдении перемирия. В итоге стороны так и не перешли к вопросам урегулирования.

«Конкретные предложения Российской Федерации о механизме предотвращения эскалации перестрелок, а также способам привлечения к ответственности виновных натолкнулись на обструкцию со стороны Украины», — сказал источник.

Отмечается, что Франция и Германия выступили с «безадресным декларативным политическим заявлением о приверженности режиму прекращения огня».

«В результате более чем трехчасовые переговоры закончились безрезультатно», — заключил источник.

Ранее Канцлер Германии Ангела Меркель, президенты Франции и Украины Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский провели переговоры, по итогам которых призвали Россию отвести войска от границы с Украиной.

В конце марта американские СМИ сообщили, что РФ якобы стягивает войска к границе с Украиной. До этого подобные заявления звучали и в Киеве. В Москве пояснили, что аналогичные публикации помогут переложить вину на Россию в случае обострения внутреннего конфликта на Украине.