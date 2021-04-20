Россия рассчитывает на развитие конструктивного диалога с Кубой

Президент России Владимир Путин поздравил президента Кубы Мигеля Диас-Канеля Бермудеса по случаю избрания на пост первого секретаря центрального комитета Коммунистической партии этой страны. Российский лидер рассчитывает, что конструктивный диалог с Кубой будет продолжен, сообщается на сайте Кремля.

«Решение партийного съезда в полной мере подтверждает ваш высокий политический авторитет, свидетельствует о признании ваших заслуг перед страной», — следует из телеграммы Владимира Путина. Президент обратил внимание, что Россия высоко ценит отношения стратегического партнерства с Кубой.

«Рассчитываю, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее развитие конструктивного двустороннего диалога, взаимовыгодного сотрудничества во всех областях на благо наших дружественных народов», — подчеркнул российский глава.

Кроме того, Владимир Путин поздравил Мигеля Диас-Канеля Бермудеса с днем рождения. 20 апреля политику исполнился 61 год. Президент России пожелал ему крепкого здоровья, счастья, благополучия, а также успехов в партийной деятельности.

Ранее стало известно, что Рауль Кастро решил уйти с поста первого секретаря ЦК правящей Коммунистической партии Кубы.