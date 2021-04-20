МИД РФ: украинский консул собирал данные для подготовки политических репрессий

Украинский консул, высылаемый из России, собирал данные для подготовки политических репрессий украинцев с двойным гражданством. Об этом сообщается на сайте МИД России.

19 апреля в посольство России в Киеве поступила нота Министерства иностранных дел Украины об объявлении советника посольства «persona non grata» из-за деятельности якобы несовместимой с дипломатическим статусом.

В ответ на это российское внешнеполитическое ведомство выразило «решительный протест в связи с очередным недружественным шагом» Украины. В МИД РФ назвали беспочвенными и голословными обвинения в адрес российского дипломата.

Российская сторона также назвала неприемлемой попытку Киева попытаться представить письменную ноту об объявлении персоной нон-грата советника посольства России в качестве ответа на устное объявление о нежелательности пребывания на территории Российской Федерации консула генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге.

По данным МИД России, украинский консул пытался приобрести закрытые базы данных российских правоохранительных органов с содержанием персональной информации о частных лицах. Эти материалы Киев хотел использовать для подготовки политических репрессий против своих же соотечественников, обладающих двойным гражданством России и Украины или имеющих собственность и родственников в России.

«Принимая во внимание все обстоятельства дела, МИД России не может рассматривать высылку российского дипломата из Украины в качестве симметричной меры и оставляет за собой право на ответные шаги в отношении одного из дипломатов Посольства Украины в Москве», — говорится в сообщении.

17 апреля стало известно, что сотрудники ФСБ задержали в Петербурге консула генерального консульства Украины Александра Сосонюка. Его заподозрили в получении закрытой информации из баз данных правоохранительных органов и ФСБ.

В дальнейшем МИД России попросил временного поверенного в делах Украины покинуть РФ после инцидента с консулом. Василия Покотило вызвали в связи с противоправной деятельностью консула генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге.

В ответ на высылку украинского консула Киев заявил о намерении выслать старшего дипломата из посольства России на Украине Черникова, и отправил соответствующую ноту российскому посольству.