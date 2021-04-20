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Канцлер Германии Ангела Меркель Канцлер Германии Ангела Меркель

Меркель оценила качество российского газа

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В Европе имеются противоречия по строительству «Северного потока — 2», но газ по «Северному потоку — 1» не хуже, чем транзитный из Украины. С таким заявлением выступила канцлер Германии Ангела Меркель, сообщает РИА Новости.

Она оценила качество российского газа при выступлении в парламентской ассамблее Совета Европы.

«Как ЕС мы нашли общую позицию путем изменения газовой директивы для разрешения для этого трубопровода. Во всяком случае хочу указать, что газ не «Северного потока — 2», который пока не прокачивается, а газ «Северного потока — 1» не хуже того, что идет транзитом через Украину или газ, который приходит из России через Турцию», — подчеркнула Меркель.

По словам канцлера, решение о строительстве «Северного потока --2» переросло в «политическую борьбу».

«Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают Соединенные Штаты, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Кроме того, противниками проекта являются Украина и ряд европейских стран.

Ранее Меркель рассказала, что в последний раз выступает в должности канцлера.

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