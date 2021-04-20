В Кремле отказались от дальнейших комментариев по теме Навального

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле больше не будут комментировать ситуацию вокруг Алексея Навального.

«Мы больше не имеем возможности комментировать ситуацию этого гражданина, осужденного. Мы не располагаем информацией, мы ее не получаем», — сказал Песков, комментируя призыв представителей Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) освободить Навального.

Он переадресовал все вопросы во ФСИН, а также в прокуратуру.

«Если существуют какие-то жалобы или сомнения насчет соблюдения законности – в прокуратуру», — сказал Песков.

Ранее после сообщений об ухудшении здоровья комиссия врачей медсанчасти ФСИН решила перевести Навального из колонии в стационар областной больницы для осужденных. По информации ведомства, состояние Навального оценивается как удовлетворительное, его ежедневно осматривает терапевт.

Навальному заменили условный срок по делу «Ив Роше» на реальный, он находился в колонии во Владимирской области.