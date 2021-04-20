В Чехии призвали к сохранению торговых связей с Россией

Вице-премьер Чехии, глава министерства промышленности и торговли Карел Гавличек выступил в защиту торговых связей с Россией, заявив, что важно, чтобы эти отношения не понесли потерь. Об этом сообщает РИА «Новости».

«У нас есть тысячи фирм, которые торгуют с РФ. Важно, чтобы торгово-промышленные отношения, насколько возможно, не понесли серьезные потери. Нет цели, чтобы кого-то торпедировать снова и снова. Вместо продолжения взаимной «перестрелки» я был бы рад, чтобы ситуация успокоилась», — подчеркнул он.

По мнению Гавличека, высылка дипломатов из Чехии, а также ответная мера России являются очень серьезным моментом.

«То, что мы лишили Росатом возможности участвовать в тендере на АЭС «Дукованы» — это весьма резкий ответ. Было бы нехорошо, если бы мы соревновались в том, кто примет более серьезные меры», — добавил он.

Ранее первый вице-премьер и глава МИД Чехии Ян Гамачек высказался по поводу реакции Москвы на принятые Прагой меры, заявив, что чешская сторона не исключает «новый пропорциональный ответ».

17 апреля правительство Чехии объявило о решении выслать 18 российских дипломатов. По данным европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в чешском Врбетице в 2014 году, в результате которого погибли два человека.

В ответ Россия объявила 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.