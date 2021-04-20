В МИД рассказали об ответных мерах в отношении сотрудников посольства России в Болгарии

Москва в качестве ответной меры намерена выслать двух дипломатов посольства Болгарии. Меры применят в отношении первого секретаря консульской службы болгарской дипмиссии Панайотова и первого секретаря службы по торгово-экономическим вопросам Христозова, сообщается на официальном сайте МИД России.

Они должны будут уехать из страны в течение 72 часов, пояснили в российском ведомстве.

«Данная мера является ответом на принятое в марте с.г. болгарской стороной ничем не мотивированное решение объявить «persona non grata» двоих сотрудников посольства России в Софии», — уточнили в пресс-службе министерства иностранных дел.

Известно, что МИД Болгарии 22 марта объявил persona non grata двоих дипломатических сотрудников посольства России в Софии. Российский сенатор Владимир Джабаров заверил, что Москва зеркально ответит Софии в случае высылки дипломатов.

Кроме того, Чехия допустила введение новых «пропорциональных мер» в отношении России.