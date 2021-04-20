Глава МИД Чехии вызовет посла РФ

Первый вице-премьер и министр иностранных дел Чехии Ян Гамачек вызовет посла России в Праге Александра Змеевского и «выразит ему возмущение действиями России». Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на местное телевидение.

«Глава МИД Ян Гамачек пригласит посла РФ в Праге (Александра Змеевского), чтобы выразить возмущение действиями российской стороны», — говорится в сообщении.

Премьер Чехии Андрей Бабиш ранее сообщил, что власти страны подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Первый вице-премьер Ян Гамачек объявил, что из страны вышлют 18 российских дипломатов.

Последовали и ответные шаги Москвы. Вызванному в МИД России послу Чехии Витезславу Пивоньке заявили, что персонами нон грата объявлены 20 сотрудников посольства.

Во вторник, 20 апреля, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что обвинения со стороны Чехии в причастности России к взрывам на складах являются безосновательными.