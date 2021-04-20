Источник объяснил, почему Лавров не ответил на звонок Кулебы

В Москве считают, что Киеву необходимо уделять больше внимания выполнению Минских соглашений, сообщает ТАССТАСС со ссылкой на источник, прокомментировавший жалобы главы МИД Украины Дмитрия Кулебы на невозможность связаться по телефону с российским коллегой Сергеем Лавровым.

«В Москве посоветовали Кулебе сконцентрировать усилия на выполнении Минских договоренностей и позвонить для этого в Донецк и Луганск», — отметил источник.

Ранее Кулеба рассказал о неудачных попытках связаться по телефону с Лавровым и напомнил, что ранее президент Украины Владимир Зеленский уже запрашивал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, не найдя отклика Москвы. По мнению Кулебы, данная ситуация является одной из причин того, что между двумя странами не ведутся переговоры.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на прошлой неделе сообщил, что ему неизвестно о запросах Киева на разговор президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Вместе с тем Песков обратил внимание, что российскому лидеру «всегда есть что сказать о том, что касается разрядки напряженности и предотвращения потенциальной войны».