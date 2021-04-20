Слуцкий предупредил ЕС и НАТО о последствиях возможной высылки дипломатов из РФ

Если Евросоюз и НАТО последуют за Чехией и вышлют российских дипломатов, то это приведет к глубочайшему кризису в их отношениях с Россией. Об этом написал председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в Telegram.

«Если страны ЕС и НАТО пойдут на ничем не обоснованный демарш с чередой выдворений российских дипломатов, это может обернуться глубочайшим кризисом всей системы дипотношений России с коллективным Западом», — написал политик.

Он также выразил убежденность в том, что если Прага вышлет всех дипломатов РФ, то Москва ответит немедленно и, вероятно, симметрично.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Прага должна понимать, что Москва будет и далее отвечать на шаги Чехии, разрушающие отношения с Россией.

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. Согласно данным европейских СМИ, высылаемые дипломаты являлись сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Утверждалось, что российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в Чехии, в результате которого погибли 2 человека. В ответ на это МИД РФ объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов.