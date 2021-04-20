В ПАСЕ извинились перед РФ за выходку украинского депутата

Вице-спикер Госдумы, глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой получил письмо от лидера консерваторов в ассамблее Йена Лиддел-Грейнджера с извинениями за поведение украинского депутата Алексея Гончаренко. Об этом Толстой написал в своем Telegram-канале.

«Оскандалившийся сегодня Гончаренко вынудил коллег по политической группе в ПАСЕ краснеть из-за своего возмутительного поведения», — заявил Толстой.

По его словам, лидер консерваторов Лиддел-Грейнджер извинился в письме за грубость и «очередные выходки» украинского коллеги.

Вице-спикер Госдумы уточнил, что инцидент с украинским депутатом произошел, когда парламентариям разрешили задать вопросы канцлеру Германии Ангеле Меркель.

Толстой напомнил, что Гончаренко «устроил перформанс» с флагом Украины, после чего был выведен председателем из зала ассамблеи.

Ранее стало известно, что депутат от Украины Алексей Гончаренко спровоцировал скандал во время выступления в Парламентской ассамблее Совета Европы.