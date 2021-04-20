Зеленский предложил Путину встретиться в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому коллеге Владимиру Путину встретиться в Донбассе. Об этом говорится в видеообращении, которое распространил офис украинского лидера.

Зеленский заявил, что на встрече политических советников Нормандской четверки, которое прошло 19 апреля, было предложено встретиться на линии соприкосновения, чтобы разрешить конфликт.

«Я готов пойти еще дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война», — обратился Зеленский к Путину.

Украинский глава государства также напомнил Путину, как тот однажды заявил, что «если драка неизбежна – нужно бить первым». В то же время Зеленский подчеркнул, что «каждый лидер обязан понимать, что драка не может быть неизбежной, когда речь идет не о подворотне и хулиганах, а о реальной войне и миллионах человеческих жизней». По его словам, в войне проигрывают все стороны, а «мир на танке привезти невозможно».

Ранее в Верховной раде фракция президентской партии «Слуга народа» потребовала расторгнуть дипломатические отношения с Россией.

В конце февраля вооруженный конфликт в Донбассе обострился, в регионе практически ежедневно фиксировались перестрелки, в частности с использованием минометов и гранатометов. Стороны обвиняют в эскалации напряженности друг друга.

Ситуация обратила на себя внимание многих иностранных государств. На Западе в последнее время выражают обеспокоенность из-за якобы «агрессивных действий» со стороны России на Украине. В Вашингтоне указали на эскалацию «российской агрессии» и заявили, что Россия передислоцирует войска в Крыму и на восточной границе Украины.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва перемещает войска в пределах своей территории по своему усмотрению. Он заверил, что это ни для кого не представляет угрозы и никого не должно волновать.