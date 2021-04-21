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Председатель КНР Си Цзиньпин во время посещения Уханя, 10 марта 2020 года Председатель КНР Си Цзиньпин во время посещения Уханя, 10 марта 2020 года

Си Цзиньпин примет участие в виртуальном климатическом саммите

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Китайский лидер Си Цзиньпин 22 апреля примет участие в организованном США климатическом саммите в формате видеоконференции, Об этом сообщила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, передает РИА «Новости».

«По приглашению президента США Джо Байдена председатель КНР Си Цзиньпин 22 апреля примет участие в климатическом саммите в формате видеоконференции, где выступит с важной речью», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена планирует вынести проблему изменения климата на планете в центр своей внешней политики.

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