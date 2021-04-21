На Украине раскрыли последствия разрыва дипотношений с Россией

Разрыв российско-украинских дипломатических отношений маловероятен, так как может привести к целому ряду негативных последствий, считает украинский политолог, глава информационно-политического центра «Перспектива» Павел Рудяков. Свое мнение он выразил в беседе с изданием «Главред».

Эксперт обратил внимание на то, что на данный момент дипломатические отношения между Россией и Украиной являются формальными, двусторонние контакты сокращены на 95%. При этом подобная ситуация продолжается в течение нескольких лет, что, по мнению Рудякова, свидетельствует о незаинтересованности обеих сторон в полном разрыве отношений.

«Разрыв отношений - это серьезный шаг, который выходит за рамки двусторонних отношений. Так как Украина контролируется извне, если мы захотим пойти на разрыв отношений с РФ, нам придется советоваться с Западом, где нам посоветуют от этого шага воздержаться», – отметил политолог.

Он также добавил, что разрыв может привести к резкому ухудшению отношений Украины с целой группой стран, связанных с Россией, в том числе с Китаем. Кроме того, отказ от дипломатических отношений затронет и украинских граждан, которые временно проживают в России или ездят туда на заработки.

Ранее фракция президентской партии «Слуга народа» в украинской Верховной раде потребовала расторгнуть дипломатические отношения с Россией.