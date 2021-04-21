В Совфеде оценили предложение Зеленского о встрече с Путиным

Член международного комитета Совета Федерации, сенатор от Крыма Сергей Цеков оценил предложение украинского лидера Владимира Зеленского о встрече с российским президентом Владимиром Путиным в Донбассе. Свое мнение он выразил в беседе с РИА «Новости».

По словам сенатора, заявление Зеленского является «каким-то актерским кривлянием».

«Он подчеркивает свое бесстрашие и полную погруженность в конфликт на Донбассе - и тут же демонстрирует либо абсолютное незнание, от чьих рук гибнут люди, либо абсолютное лицемерие», – отметил Цеков.

Член Совфеда добавил, что российской стороне «вряд ли следует реагировать на очередное актерское выступление».

20 апреля президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому коллеге Владимиру Путину встретиться в Донбассе.

В конце февраля вооруженный конфликт в Донбассе обострился, в регионе практически ежедневно фиксировались перестрелки, в частности с использованием минометов и гранатометов. Стороны обвиняют в эскалации напряженности друг друга.

Ситуация обратила на себя внимание многих иностранных государств. На Западе в последнее время выражают обеспокоенность из-за якобы «агрессивных действий» со стороны России на Украине. В Вашингтоне указали на эскалацию «российской агрессии» и заявили, что Россия передислоцирует войска в Крыму и на восточной границе Украины.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва перемещает войска в пределах своей территории по своему усмотрению. Он заверил, что это ни для кого не представляет угрозы и никого не должно волновать.